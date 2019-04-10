Canan Kaftancıoğlu: Halkla inatlaşmayın

YÜKSEK Seçim Kurulu'nun yeniden sayılmasına karar verdiği 57 sandıktaki sayımların yüzde 97.3'ünün tamamlandığını duyuran Kaftancıoğlu, İmamoğlu lehine 15 oy daha eklendiğini ifade etti. CHP'li Kaftancıoğlu iktidara, "Halkla inatlaşmayın" çağrısı yaptı.

Kaftancıoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"İstanbul'da sandıkların toplam yüzde 97.2'si sayılmış durumdadır. Sadece ve sadece Avcılar'da 3, Esenyurt'ta 10, Maltepe'de 827 tane sayılmamış sandık kalmıştır.

Bugün itibariyle YSK tarafından kararı alınan 22 ilçedeki 57 sandığın tamamı sayılmıştır. Bunların toplamında partimizin lehine 13 oy fazladan çıkmıştır. Ve biz bir an önce İmamoğlu'nun mazbatasının verilmesini ve İstanbul halkının Ekrem İmamoğlu başkanlığında hizmet alınmaya başlamasını bir kez daha ve son kez hatırlatıyoruz.

Aradaki farkı kapatamayacaklarını görünce oyların 97.3'ü sayılmışken, hatta bu sayımlar hukuksuz bir şekilde dayanak oluşturularak sayılmışken aradaki fakrı kapatamayacaklarını görünce bu seçimlere, halkın iradesine gölge düşürenlere buradan şunu söylemek isterim; bu seçimleri daha kaç kez saydıracaksınız? Ve bu seçimlere şaibe düşürmeyi asla ve asla başaramayacaksınız.

Çünkü bu seçimlerin arkasında örgüt var deniliyor ya, evet Cumhuriyet Halk Partisi örgütü var. Bu seçimlerin sonuçlarını da İstanbul halkının iradesi belirledi.

Bu nedenden dolayı bu seçimlere şaibe düşürmek isteyenleri, yalan yanlış beyanatlarla halkımızın aklını karıştırmak isteyenlere bir an önce bu yanlıştan vazgeçin, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını verin, 16 milyon İstanbullu artık hizmet almaya başlasın diyoruz.

İmamoğlu'nun başkanlığında İstanbul'a hizmet etmeye başlayacağız. AKP de beş yıl boyunca muhalefetini etsin, yerel seçimlerde İstanbul halkı bir kez daha kararını verir. Biz son kez İmamoğlu'nun mazbatasının bugün verilmesini istiyoruz. Halkla inatlaşmayın diyoruz."