Çamaşır asan genç kızın korkunç ölümü! Yakınları kriz geçirdi
Siirt'te, kendilerine ait apartmanın 9. katında çamaşır asarken dengesini kaybedip düşen genç kız hayatını kaybetti. Genç kızın hayatını kaybettiği haberini alan yakınları hastanede sinir krizleri geçirdi.
GENEL 17.12.2019, 07:13
SİİRT'TE evlerinin balkonunda çamaşır astığı sırada dengesini kaybederek düşen genç kız hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, merkez Bahçelievler Mahallesi 1419. Sokak'taki bir apartmanın 9. katının balkonunda çamaşır asan Öznur Olgaç (18), dengesini kaybederek beton zemine düştü.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları Olgaç'ı Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olgaç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Olgaç'ın hayatını kaybettiği haberini alan yakınları hastanede sinir krizleri geçirdi. Hastane morguna alınan cenaze, yapılacak otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edilecek.
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