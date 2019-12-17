Çamaşır asan genç kızın korkunç ölümü! Yakınları kriz geçirdi

SİİRT'TE evlerinin balkonunda çamaşır astığı sırada dengesini kaybederek düşen genç kız hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, merkez Bahçelievler Mahallesi 1419. Sokak'taki bir apartmanın 9. katının balkonunda çamaşır asan Öznur Olgaç (18), dengesini kaybederek beton zemine düştü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları Olgaç'ı Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olgaç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olgaç'ın hayatını kaybettiği haberini alan yakınları hastanede sinir krizleri geçirdi. Hastane morguna alınan cenaze, yapılacak otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edilecek.