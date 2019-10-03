Bu da konteyner dolandırıcısı! Hapisten çıktı yine aynısını yaptı

KOCAELİ'DE internet üzerinde sahte ilan vererek konteyner satma vaadi ile vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla Haziran ayında tutuklanan şahıs, serbest kalınca yine aynı yöntemle bir başka kişiyi dolandırdı. Olayda para transferine yardımcı olan kadın ise gözaltına alındı.

DOLANDIRILDI POLİS HEMEN YAKALADI

Haziran ayında Antalya'dan bir şahıs, internet üzerinden gördüğü Kocaeli'de satılık konteyner ilanından iletişime geçtiği şahsa 3 bin TL kapora gönderdiği ve konteyneri alamayarak dolandırıldığı şikayeti üzerine polise giderek şikayetçi oldu. İhbar üzerine inceleme başlatan Kocaeli Asayiş Şube Yandol Büro Amirliği ekipleri, ilan üzerinden şahsın H.Ö. (26) olduğunu tespit etti. Kimliği belirlenen şüpheli, İzmit'te polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın ardından serbest kalan H.Ö. aynı yöntemle Antalya'dan bir başka şahsı 5 bin 500 TL dolandırdı.

GÖZALTINA ALINDI

İnternette gördüğü ilan sonrası iletişime geçtiği H.Ö.'nün kendisine verdiği hesaba 5 bin 500 TL yatıran S.K., parayı yatırdıktan sonra aradığı telefonların kapandığını fark edince polise giderek şikayetçi oldu. İhbar üzerine inceleme başlatan Kocaeli Asayiş Şube Yandol Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren şahsın H.Ö. olduğunu, parayı da M.G. (29)'un hesabına yönlendirerek daha sonra teslim aldığı belirlendi. Polisin takibi sonucu gözaltına alınan M.G. suçlamaları kabul etmeyerek sadece para transferine yardımcı olduğunu iddia etti.