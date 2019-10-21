Bu da boşanıyorum arabası! Damat gibi giyinip tur attı
İstanbul'da, eşinden boşanan bir kişi, damat giysisi giyip bindiği arabasına, "Boşandım, mutluyum" yazarak konvoy eşliğinde tur attı.
GENEL 21.10.2019, 12:40
İSTANBUL'DA, eşinden boşandıktan sonra otomobilini gelin arabası gibi süsleten, arka camı ve yan kapılarına 'Boşandım çok mutluyum' yazısı yazdıran kişi, damat gibi giyindi. Daha sonra da araç konvoyu oluşturup kornalara basarak tur attı.
"EVLENDİĞİM İNSAN YANLIŞ BİR İNSANDI"
Yanına yaklaşan başka otomobil sürücüsünün, "Duygularını alabilir miyim? Niye böyle bir karar aldın?" sorusu üzerine, "Boşandım çok mutluyum. 2 yıl mücadele ettim. Her şeyimi kaybettim ve kendim de bittim. Boşandığıma gerçekten çok mutluyum. Darısı sizlerin başına. Evlendiğim insan yanlış bir insandı. Bu saatten sonra evliliği düşünmüyorum. Çocuğum var. Çocuğumu göstermiyorlar" dedi.
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