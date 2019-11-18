Bu çikolata başka bir çikolata! Cinsel gücü artıran ürünlere operasyon
Adana'da ihbar üzerine bir depoya baskın düzenleyen polis ekipleri cinsel gücü artıran çikolataları, hap ve spreyleri ele geçirerek imha etti.
ADANA'DA bir depoya yapılan baskında sağlığa zararlı ve yasak olduğu değerlendirilen cinsel gücü artıran bin 380 adet çikolata, 6 bin 360 kutu içecek, 3 bin 70 adet hap ve sprey ele geçirildi.
POLİSTEN BASKIN
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri bir depoda sağlığa zararlı ve yasak olduğu değerlendirilen cinsel gücü arttırıcı çikolata bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. İhbar üzerine polis merkez Seyhan ilçesi, Aydınlar Mahallesi'ndeki depoya baskın yaptı.Depoda, cinsel gücü arttırıcı bin 380 adet çikolata, 6 bin 360 kutu içecek, 3 bin 70 adet hap ve sprey ele geçirildi.Olayla ilgili M.A. isimli şüpheli gözaltına alındı. Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edilirken, ele geçen ürünler imha edildi.
İşte ele geçirilen ürünler;
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