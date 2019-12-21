"Birileri bizi takip ediyor" diyen çift, sırra kadem bastı

MARDİN'İN Kızıltepe ilçesinde, Veysi ve Fatıma Akbulut çiftinden perşembe günüden beri haber alınamıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü cep telefonu operatörleri aracılığıyla kayıp çift için kayıp mesajı gönderirken Kızıltepe polisi ilçe genelinde Akbulut çiftini arıyor.

YAKINLARI HABER ALAMAYINCA POLİSİ ARADI

Edinilen bilgiye göre 31 yaşındaki Veysi ve 27 yaşındaki Fatma Akbulut çifti 2 çocuğuyla birlikte Mersin'den Kızıltepe ilçesine geldi. Akbulut çifti, perşembe günü alışveriş için çarşıya çıktı. İddiaya göre, Veysi Bulut, kayınpederini cep telefonundan arayarak birilerinin kendilerini takip ettiğini söyledi ve telefonu kapattı. Yakınları Akbulut çiftinden haber alamadıktan sonra durum polis ekiplerine bildirildi.

KAYIP İLAN MESAJI GÖNDERİLDİ

Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü de cep telefonu operatörleri üzerinden kayıp ilan mesajı gönderdi. Mesajda, "Kayıp Fatıma Akbulut yaş 27, 1.75 boy, 55 kilogram, beyaz ten, kumral saç, yeşil göz. Veysi Akbulut yaş 31, 1.75 boy, siyah saç, esmer ten, kahve göz. 19 Aralık 2019 tarihinde Mardin ilimiz Kızıltepe ilçemizden kayıptırlar. Görenlerin 155 polis hattına veya en yakın polis birimine bilgi vermeleri rica olunur" ifadeleri kullanıldı.