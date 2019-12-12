Bir Emine Bulut vakası daha! 45 yaşındaki kadının boğazını kesti
Bayburt'tan gelen son dakika gelişmesine göre bir kadın, henüz belirlenemeyen nedenle bir saldırganın bıçaklı saldırısına uğradı. Boğazı kesilen kadın yaşamını yitirdi. 45 yaşındaki kadının ölümü, geçtiğimiz ekim ayında yaşamını yitiren ve tüm Türkiye'yi yasa boğan Emine Bulut'u anımsattı.
BAYBURT'TA bir saldırgan, bıçakla saldırdığı temizlik görevlisi Zehra Erdemir'i (45) boğazından keserek öldürdü. 45 yaşındaki kadın, ölümüyle Türkiye'yi sarsan Emine Bulut ile aynı kaderi paylaştı. Bayburt'ta bıçakla saldırdığı kadını öldüren, bir kişiyi ise yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
45 YAŞINDAKİ KADININ BOĞAZINI KESTİ
Vali Nihat Üçyıldız Caddesi'ndeki Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'ne (KETEM) giden R.Ç. (34), henüz bilinmeyen nedenden dolayı temizlik görevlisi Zehra Erdemir'i (45) boğazından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Buradan kaçarak Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Külliyesi'ne gelen R.Ç, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda çalışan Süleyman Alan'ı da (47) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaraladı.
SALDIRGAN YAKALANDI
Üniversitenin güvenlik görevlilerince yakalanan R.Ç, polis ekiplerine teslim edildi. Bayburt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Zehra Erdemir, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Süleyman Alan'ın tedavisi sürüyor.
EMİNE BULUT'U ANIMSATTI
45 yaşındaki kadının boğazından bıçaklanarak öldürülmesi, ekim ayında eski kocası Fedai Baran tarafından öldürülen Emine Bulut'u anımsattı. Emine Bulut da Zehra Erdemir gibi erkek şiddetine maruz kalmış ve boğazı kesilerek vahşice öldürülmüştü.
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