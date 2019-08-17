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Binada patlama: Duvarlar yıkıldı, 1 kişi yaralandı

İstanbul'da 6 katlı bir binanın 5. katında doğal gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Patlama sonucu evin duvarları yıkılırken, 1 kişi de yaralandı.

GENEL 17.08.2019, 09:58 Melike Temir
Binada patlama: Duvarlar yıkıldı, 1 kişi yaralandı
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MEVLANA Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın 5'inci katında bulunan dairede saat 07.30'da patlama meydana geldi. Şiddeti patlama nedeniyle dairenin duvar ve pencereleri yere düştü.Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik önlemleri alınan bölgede ekiplerin çalışmaları sürerken, 1 kişinin yaralandığı ekiplerce açıklandı.Patlamanın gaz sıkışması nedeniyle gerçekleştiği açıklanırken olay yerinde incelemeler devam ediyor.

#İstanbul #bina #Patlama
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