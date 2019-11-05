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Beşiktaş'taki dehşetin ardından şoförden uyuşturucu itirafı

Beşiktaş'ta kullandığı halk otobüsüyle durakta bekleyen yolcuların arasına dalarak bir kişinin ölümüne 12 kişinin de yaralanmasına sebep olan şoför Necdet Karakuş'un "Kasten öldürme" ve "Kasten yaralamaya neden olmak" suçlarından tutuklandı. Tutuklanan şoför sorgusunda bir gece önce uyuşturucu kullandığını itiraf etti.

GENEL 05.11.2019, 16:39
Beşiktaş'taki dehşetin ardından şoförden uyuşturucu itirafı
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BEŞİKTAŞ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan şoför Necdet Karakuş, dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmiş, çıkarıldığı savcılıkça tutuklanması talep edilmişti. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli Karakuş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EMNİYETTE TAKİP EDİLDİĞİNİ SÖYLEMİŞ

Şüpheli Karakuş'un " Kasten öldürme" ve "Kasten yaralamaya neden olmak" suçlarından tutuklandığı ortaya çıktı. Şüpheli Necdet Karakuş'un emniyette detaylı ifade verdiği,ifadesinde kendisinin bazı kişiler tarafından tehdit ve takip edildiğini, otobüsü durağa doğru sürdüğünü söylediği öğrenildi.

"BİR GECE ÖNCE UYUŞTURUCU KULLANDIM"

Şüpheli Karakuş'un sorgu hâkimliğinde de olaydan bir gece önce uyuşturucu kullandığını, frene basıp basmadığını hatırlamadığını, otobüsün kameralarını da kendisinin bozduğunu söylediği kaydedildi

OLAYDAN SONRA DENİZE ATLAMIŞTI

Beşiktaş Caddesi'nde önceki gün saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, Şirintepe-Kabataş hattında ring seferi yapan 27E numaralı özel halk otobüsünün şoförü Necdet Karakuş duraktakilere çarpmış, araçtan indikten sonra da bir kişiyi kolundan bıçaklamıştı. Hastaneye kaldırılan 13 yaralıdan Yalçın Tahir Billur, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra Beşiktaş İskelesinden denize atlayan Karakuş polis tarafından gözaltına alınmıştı. Beşiktaş'ta, kullandığı halk otobüsüyle durakta bekleyen yolcuların arasına dalan ardından bir kişiyi kolundan bıçaklayan özel halk otobüsü şoförü tutuklanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Akıllara durgunluk veren olayın ardından halk otobüsü şoförünün bıçak taşıması sorgulanırken ilginç detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Durağa dalan ardından bir kişiyi bıçaklayıp denize atlayan şoförün 2 yıl önce psikoteknik testten geçtiği açıklandı. Otobüs şoförlerinin 5 yılda bir bu teste tabii tutulduğu anlaşıldı.

KAMERALAR BOZUK

Herkes olayı tetikleyecek bir neden ararken, peşe peşe gelen açıklamalarda otobüs içinde şoförle bir tartışma yaşanmış olabileceği savunuldu. Görgü tanıkları sağlıklı bilgi vermezken, araç içinde neler yaşandığı merak konusuydu. Yetkililer de olayı aydınlatacak araç içi güvenlik kamerası görüntülerine yöneldi. Ne var ki kameraların bozuk olduğu ve olay sırasında kayıt alınmadığı ortaya çıktı.

ŞOFÖR SABIKALI ÇIKTI

Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Necdet K.'nın yapılan ilk incelemesinde "Taksirle yaralama" ve "Kasten yaralama" suçlarından iki ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Son dakika haberine göre; otobüsü şoförü Necdet K. adliyeye sevk edilmişti. Adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Şoför Necdet K. tutuklandı.

#beşiktaş #Dehşet #şoför #Uyuşturucu
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