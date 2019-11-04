Beşiktaş'ta otobüs durağa dalmıştı! Yaralılardan 1'i kurtarılamadı

BEŞİKTAŞ'TA Ortaköy istikametine doğru ilerlediği sırada kontrolden çıkarak durağa dalan özel halk otobüsü 14 kişi yaralamıştı. Yaralılardan birinin yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.Beşiktaş'ta saat 16.30 sıralarında yaşanan kazada, güzergahı dışında Ortaköy istikametine doğru ilerleyen Necdet K. idaresindeki 34 AJ 7572 plakalı özel halk otobüs henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak Bahçeşehir Üniversitesi Otobüs Durağı'na dalmış ve 14 kişinin yaralanmasına sebebiyet vermişti.Kaza sonrası kaçmak isteyen sürücü Necdet K. kendisini durdurmak isteyen üç kişiyi de bıçakla yaralayarak denize atlamış ve polis ekipleri tarafından çıkartılarak gözaltına alınmıştı.Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, olay yerinde yapılan incelemelerde 21 metre fren izi tespit edilmişti. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Yalçın Tahir Billur isimli bir kişinin yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş Meydanı'nda bir otobüsün durağa dalması sonucu 14 kişi yaralanmıştı. Hızlı geldiği otobüsle durağa dalan sürücünün kazanın ardından elinde bıçakla aşağı inerek, duraktaki üç kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra Beşiktaş İskelesi'nden denize atladığı, polisler tarafından denizden çıkarılarak gözaltına alındığı öğrenilmişti.Vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastanelere kaldırmıştı. Polis, Beşiktaş İskelesi'nde denizden çıkardığı otobüs şoförü Necdet K.'yı gözaltına almıştı.