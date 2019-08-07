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Bayram müjdesi yürürlüğe girdi! Tatil süresince ücretsiz olacak

Bayram tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki köprü ve otoyollardan geçişler ile belediyelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

GENEL 07.08.2019, 07:54 Melike Temir
Bayram müjdesi yürürlüğe girdi! Tatil süresince ücretsiz olacak
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BAYRAM tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki köprü ve otoyollardan geçişler ile belediyelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

YAP-İŞLET-DEVRET PROJELER DAHİL DEĞİL

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 10 Ağustos Cumartesi günü saat 00.00'dan (Cuma gününü Cumartesi gününe bağlayan gece) başlayarak 15 Ağustos Perşembe saat 07.00'ye kadar "yap-işlet-devret" projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak.

14 AĞUSTOS GECESİNE KADAR ÜCRETSİZ

Aynı karar kapsamında 11 Ağustos Pazar günü saat 00.00'dan (cumartesi gününü pazar gününe bağlayan gece) başlayarak 14 Ağustos Çarşamba günü saat 24.00'e kadar belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.

#Tatil #ücretsiz #Köprü #otoyol
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