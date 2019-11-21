Başörtülü kadına tokat atan saldırgan adliyeye böyle gitti
Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene kaldırım üzerinde yürüdüğü esnada bir anda saldıran kadın gözaltına alınmıştı. Saldırgan kadının adliyeye sevk edilirken gülmesi objektiflere yansıdı.
BEŞİKTAŞ'TA başörtülü öğretmene saldıran Berrak K. adliyeye sevk edildi. Berrak K.'nin adliyeye sevk edildiği sırada kendisini görüntüleyen kameralara bakarak gülmesi dikkat çekti.Beşiktaş'ta geçtiğimiz Salı günü saat 21.27 sıralarında meydana gelen olayda, bir okulda öğretmenlik yapan Ş.N.E, akşam saatlerinde evine gitmek üzere yolda yürüdüğü sırada saldırıya uğramıştı.
KAMERALARA GÜLDÜ
Başörtülü öğretmene saldıran Berrak K. olayın ardından polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı. Berrak K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevki sırasında kendisini görüntüleyen kameralara bakarak gülen Berrak K. basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.
NE OLMUŞTU?
Olay, geçtiğimiz salı günü saat 21.27 sıralarında Beşiktaş'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir okulda öğretmenlik yapan Ş.N.E, akşam saatlerinde evine gitmek üzere yola koyuldu. Kaldırımdan yürüyen genç kadın bir iş yerinin önüne geldiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle bir kadının saldırısına uğradı. Birkaç kez aldığı yumruk darbesiyle burnu kanayan genç kadın, acısıyla köşeye çekildi. Olayın ardından saldırgan kadın, kendisine tepki gösteren erkek bir şahsa da saldırdı. Yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
SALDIRGANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Karaköy'de başörtülü öğrenciye saldıran kadın ilk ifadesinde, "Yok öyle bir şey yok. Kesinlikle kabul etmiyorum. O kişi ben değilim. Ben Galatasaray Lisesi'nin orada, Meşrutiyet Caddesi'nde bir hanın içinde adı olmayan atölye ofis yerindeydim. Benim çalışma alanımdır orası. Aktif bir yer değildir. Oradaydım" demişti. Semahat Y., "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
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