Başkan Yücel'den Bakan Çavuşoğlu'na tahsis teşekkürü

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, mülkiyeti Hazine’ye ait Mahmutlar Mahallesi 2129 parselde bulunan alanın spor alanı yapılmak üzere Alanya Belediyesi’ne ön tahsisi yapılmasını sağlayan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na teşekkür etti. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde yayımlanarak yürürlüğe giren tahsiste Bakan Çavuşoğlu’nun büyük emekleri olduğunu ifade eden Başkan Yücel, “Bakanımız her fırsatta Alanya için elinden geleni yapıyor ve yapmaya da devam edeceğini gösteriyor. Belediyemize 2 yıl süreyle ön tahsisi yapılan alanı bizler de bu süreyi en iyi şekilde değerlendireceğiz. Projelendirme çalışmalarına başladık ve kısa zaman içerisinde yatırım programlarımız arasına alacağız. Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’na Alanya’ya verdiği desteklerden dolayı bir kez daha teşekkür ederim” diye konuştu.