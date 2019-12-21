Başka erkekle ilişki yaşayan annesini demir çubukla öldürdü
Balıkesir'de 18 yaşındaki Emrah Yaşar, başka bir erkekle ilişki yaşadığı öne sürülen annesini başını demir çubukla vurarak öldürdü.
BALIKESİR'İN Edremit ilçesinde Vusule Yaşar (45), oğlu Emrah Yaşar (18) tarafından başına demir çubukla vurularak öldürüldü. Ölen babasının ardından bir erkekle ilişki yaşadığı için annesini öldürdüğü öne sürülen Emrah Yaşar tutuklandı.
ANNESİ BAŞKA BİR ERKEKLE İLİŞKİ YAŞIYORDU
Olay, geçen Perşembe günü meydana geldi. Edremit ilçesine bağlı kırsal Yaşyer Mahallesi'nde yaşayan ve yıllar önce eşini kaybeden Vusule Yaşar, iddiaya göre aynı mahalleden bir erkekle ilişki yaşamaya başladı.
TARTIŞMA CİNAYETLE NOKTALANDI
Durumu öğrenen oğlu Emrah Yaşar, annesi ile tartıştı. Yaşar, tartışmanın ardından bahçeden aldığı demir çubukla başına vurduğu annesini öldürdü. Vusule Yaşar'ın cenazesi jandarma ve savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından kırsal Yaşyer Mahallesi mezarlığına defnedildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Jandarma tarafından gözaltına alınan Emrah Yaşar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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