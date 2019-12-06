Baş ağrısı şikayetiyle gittiği hastaneden tabut içinde çıktı

DÜZCE'NİN Akçakoca ilçesinde yaşayan Recep Sevim (17) isimli genç, ani baş ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Önce ilçede bulunan devlet hastanesine kaldırılan ardından Ankara'da bir araştırma hastanesine sevk edilen talihsiz genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Olay Düzce'ye bağlı Akçakoca ilçesinde meydana geldi. Aniden bir baş ağrısı problemi ile hastaneye başvuran Recep Sevim, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara'da bulunan bir araştırma hastanesine sevk edildi. Gencin beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen talihsiz genç, 2 gün yoğun bakımda verdiği hayat mücadelesini kaybetti.

AİLESİ ORGANLARINI BAĞIŞLADI

Baş ağrısı şikayetiyle Ankara'da bulunan bir araştırma hastanesine sevk edilen gencin hayatını kaybetmesinin ardından acılı ailesi organlarını bağışlamak istedi.

ORGANLARI 6 KİŞİYE HAYAT OLDU

Organları bağışlanan gencin nakil bekleyen 6 hastaya umut olduğu, organlarının bu hastalara nakledileceği öğrenildi.