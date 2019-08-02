Balıkesir'de yolcu otobüsü alev aldı: 5 ölü
Balıkesir İvrindi'de seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangında 5 kişi can verdi, 17 kişi yaralandı.
GENEL 02.08.2019, 14:56 Melike Temir
EDREMİT- Balıkesir Karayolu'nun 22. kesiminde 34 yolcu taşıyan bir yolcu otobüsünde çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.
BİLİNMEYEN NEDENLE YANGIN ÇIKTI
Balıkesir'in Gökçeyazı kırsalında yolcu otobüsünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otobüsün içinde insanların olduğu bilgisi verildi. Otobüs yangınına, polis ekipleri, 112 ambulansları ve Balıkesir Büyükşehir Belediye itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
5 ÖLÜ, 17 YARALI
Yangında biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı.
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