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Balıkesir'de yolcu otobüsü alev aldı: 5 ölü

Balıkesir İvrindi'de seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangında 5 kişi can verdi, 17 kişi yaralandı.

GENEL 02.08.2019, 14:56 Melike Temir
Balıkesir'de yolcu otobüsü alev aldı: 5 ölü
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EDREMİT- Balıkesir Karayolu'nun 22. kesiminde 34 yolcu taşıyan bir yolcu otobüsünde çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

BİLİNMEYEN NEDENLE YANGIN ÇIKTI

Balıkesir'in Gökçeyazı kırsalında yolcu otobüsünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otobüsün içinde insanların olduğu bilgisi verildi. Otobüs yangınına, polis ekipleri, 112 ambulansları ve Balıkesir Büyükşehir Belediye itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

5 ÖLÜ, 17 YARALI

Yangında biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı.

#Balıkesir #yolcu otobüsü #alev aldı #5 ölü #Balıkesir İvrindi
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