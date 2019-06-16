Bakanlık'tan açıklama: TSK'nın gözlem noktasına saldırı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İdlib'te 9 numaralı gözlem noktasına havan toplarıyla saldırı düzenlendi.

Bakanlık'tan açıklama: TSK'nın gözlem noktasına saldırı
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MİLLİ Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kontrol ettiği Tall Bazan bölgesinden, Murak bölgesinde yer alan 9 numaralı Gözlem Noktasına kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışlarıyla bir saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. 

RUSYA NEZDİNDE GİRİŞİMLERDE BULUNULDU

Saldırıya bölgedeki ağır silahlarla anında karşılık verildiği aktarılan açıklamada, "Yapılan saldırıda personel zayiatı olmayıp; üs bölgemizde yer alan tesis, teçhizat ve malzemelerden bir kısmı kısmi hasar görmüştür. Saldırıyla ilgili olarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Durum yakından takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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