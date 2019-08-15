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Bakanlık "özel sınıf" iddialarını ihbar kabul edip harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığınca bazı devlet okullarında özel sınıflar oluşturularak velilerden para talep edildiği iddialarına yönelik inceleme ve soruşturma başlatıldı.

GENEL 15.08.2019, 14:16 Melike Temir
Bakanlık "özel sınıf" iddialarını ihbar kabul edip harekete geçti
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BAKANLIK, medyada 'devlet okulunda özel sınıf ayrımcılığı' başlıklı haberlerde yer alan 'özel sınıf oluşturularak velilerden para talep edildiği' iddialarını ve bu konuda MEB'e ulaşan bildirimleri 'ihbar' kabul ederek harekete geçti. 'Okula kayıt, seviye/özel grup sınıfları, yabancı dil özel sınıflarının oluşturulması, proje okulu, öğretmen seçimi, teknolojik/fiziki olanaklar' gibi çeşitli hususlar gerekçe gösterilerek velilerden 'bağış' adı altında veya farklı yollarla ücret talep edildiğine ilişkin haberler ve gelen şikayetler dikkate alınarak, inceleme ve soruşturma başlatıldı.Bakanlık ayrıca Anayasa'nın 42'nci maddesine göre eğitim öğretim faaliyetlerinin ücretsiz olduğu, hiç kimsenin bu haktan yoksun bırakılamayacağı, eğitim öğretim faaliyetlerinin eğitimde fırsat eşitliği ilkesi gözetilerek yapılacağına ilişkin, öğrenci ve velilerin okul yönetimlerince bilgilendirilmesini sağlayacak.

#Milli Eğitim Bakanlığı #özel sınıf #ihbar #MEB
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