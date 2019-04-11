Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

BAKAN Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Stef Blok'la ben ilişkilerimizi normalleşmesi için Başbakan Rutte ve Cumhurbaşkanımızın da önderliğinde birlikte çalışıyoruz. Her alanda ilişkilerimizi her konuda hem fikir olmasak da geliştirmek için çaba serf edeceğiz. Sayın Başbakan Rutte Türkiye'yi ziyaret etmek istedi.

11 Mart 2017 olayları sonrasında Hollanda hükümetinin ciddiyetle ele aldığını görüyoruz. Şunu söylemem gerekir ki burada yaşayan Türk toplumu iki ülkeyi benimsemiş bir toplumdur. Buraya entegrasyonu konusunda hiçbir sorun görmüyoruz. Türklerin yaşadıkları topluma entegrasyonunu teşvik ediyoruz.

MACRON'UN "24 NİSAN" KARARNAMESİ

Avrupalılar ağzını açtığı zaman ne diyorlar: Hukukun üstünlüğü. Fransa Anayasa Mahkemesi parlamentonun bu konuda karar almaması gerektiğini söyledi. AİHM'nin de bu konuda net kararları var. Buna rağmen Macron neden böyle kararlar alıyor? Popülizm, popülizm. Tarihi çarpıtmak siyasilere yakışmıyor. Hele hele Fransa'nın bu konularda karar alması tam bir trajikomik olay. Fransa'nın kendi tarihine bakması lazım. Ruanda soykırımının üzerinden 25 yıl bile geçmedi. Afrika'da yaptıklarının ne olanlar ne de biz unuttuk. Başka bir ülk hakkında böyle kararlar alması kabul edilebilir değildir. Bu kararın bizim için hiçbir geçerliliği yoktur. Bu konuda biz de gerekli tedbirlerimizi alacağız. Bununla ilgili de Ankara'da bazı girişimleri başlattık.

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok'un açıklamalarından satır başları;

Hollanda'da ayrımcılık kabul edilemez.