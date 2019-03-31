Bağımsız adayın görüntüleri vatandaşı kırdı geçirdi!

Düzce İl Genel Meclisi Bağımsız Adayı İsmail Çelebi, vinç üzerinde miting gerçekleştirdi. Dün kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Bağımsız adayın görüntüleri vatandaşı kırdı geçirdi!
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DÜZCE İl Genel Meclisi Bağımsız Adayı İsmail Çelebi, vinç üzerinde miting gerçekleştirdi. Anıtpark Alanı'na bir vincin sepetine binerek gelen İsmail Çelebi, düşmemek için vücuduna ip bağladı. Burada vatandaşlara hitap ederek kendisine oy isteyen Çelebi, vatandaşların gülüşmeleri arasında sorulan sorulara cevap verdi. 

"DÜŞECEKSİN BAŞKAN"

Bağımsız aday olarak girdiği seçimlerde kendisine oy isteyen Çelebi'nin, kendine oy isterken "Verseniz de olur vermeseniz de olur." demesi üzerine vatandaşlar gülmeye başladı. "Düşeceksin Başkan" diye bağıran vatandaşlara "Ben düşemem" diyerek konuşmasına devam eden Çelebi, mikrofonun pili bitince de zor anlar yaşadı. Çelebi, mitingini cep telefonundan açtığı oyun havası eşliğinde bitirdi.

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