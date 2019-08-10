Babasını trans bireyin evinde gören cani dehşet saçtı
Adana'da annesiyle beraber takip ettiği babasının trans bireyin evine girdiği gören cani, babasını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü.
ADANA'da bir kişi Trans bireyin evinde yakaladığı babasını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Olay, Seyhan İlçesi Bahçeşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan T, trans birey arkadaşı olan Ercan Z.'nin (54) evine gitti. Bu sırada oğlu Ali T. ile karısı Saliha T., Ramazan T.'yi takip etti.
OLAY YERİNDEN KAÇTILAR
Bir süre sonra bir apartmanın zemin katında bulunan daireye annesi Saliha T. ile giren Ali T., babası Ramazan T.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Saliha T. ile Ali T. olay yerinden hızla kaçtı. Ercan Z. ise olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ramazan T.'in öldüğü belirledi.
2 ŞÜPHELİ HER YERDE ARANIYOR
Olayı görgü tanığı olan Ercan Z. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Ramazan T.'in cesedi ise olay yerindeki incelemelerin ardından otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren Ali T. yanında bulunan annesi Saliha T.'ye polis ekiplerince her yerde aranıyor.
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