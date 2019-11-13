Aynı aileden 4 kişi, silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu
İzmir'in Kiraz ilçesinde aynı aileden biri kadın 4 kişi, silahla vurulmuş halde bulundu.
GENEL 13.11.2019, 12:33
İZMİR'İN Kiraz ilçesine bağlı Çayağzı Mahallesi'nde İbrahim A. (40), eşi Döndü A. (38), oğulları Kemal A. (17) ve akrabaları Erol A. (35), Çayağazı Mahallesi Bağarası Sokak'taki evlerinin önünde silahla vurulmuş halde bulundu.
AKRABALARI GÖZALTINDA
Olaya ilişkin maktullerin akrabaları M.A. (35) jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
SEBEBİ "EŞİNİN RAHATSIZ EDİLMESİ" İDDİASI
Şüphelinin ilk ifadesinde 4 kişiyi kendisine ait tabanca ve tüfekle, "eşinin rahatsız edilmesi" nedeniyle işlediğini söylediği öğrenildi.
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