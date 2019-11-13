Aynı aileden 4 kişi, silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu

İZMİR'İN Kiraz ilçesine bağlı Çayağzı Mahallesi'nde İbrahim A. (40), eşi Döndü A. (38), oğulları Kemal A. (17) ve akrabaları Erol A. (35), Çayağazı Mahallesi Bağarası Sokak'taki evlerinin önünde silahla vurulmuş halde bulundu.

AKRABALARI GÖZALTINDA

Olaya ilişkin maktullerin akrabaları M.A. (35) jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SEBEBİ "EŞİNİN RAHATSIZ EDİLMESİ" İDDİASI

Şüphelinin ilk ifadesinde 4 kişiyi kendisine ait tabanca ve tüfekle, "eşinin rahatsız edilmesi" nedeniyle işlediğini söylediği öğrenildi.