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AVM'de yemek skandalı! 10 kişi zehirlendi

Yalova'daki bir AVM'de aldıkları kahvaltılıkları yedikten sonra rahatsızlanan 10 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

GENEL 07.08.2019, 13:00 Melike Temir
AVM'de yemek skandalı! 10 kişi zehirlendi
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YALOVA'da bir AVM'de sabah saatlerinde açık büfeden aldıkları kahvaltılıkları yiyenler bir süre sonra karın ağrısı ve bulantı şikayetinde bulundu. Rahatsızlanan 10 kişi, gelen sağlık ekipleri tarafından Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kahvaltıdan zehirlendikleri öne sürülen 10 kişi tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

#AVM #yalova #Zehirlenme #yemek #skandal
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