'Askeri Casuslukta Kumpas' davasında eski emniyet müdürü Bilkay'a 11 yıl hapis cezası

İZMİR'DE FETÖ/PDY'nin kumpası olduğu ortaya çıkan ve tüm sanıkların beraat ettiği 'askeri casusluk' davasının soruşturması aşamasında sahte delil ürettikleri iddia edilen 13'ü tutuklu, 90 polis ve örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardanİzmir eski il emniyet müdürü Ali Bilkay'ı 11 yıl hapis cezasına çarptırırken dönemin İzmir İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Taner Aydın, 50 yıl 10 ay 26 gün hapisle cezalandırıldı.Davada sanıklardan eski Batman Emniyet Müdürü Hasan Ali Okan da FETÖ üyeliği ve resmi evrakta sahtecilik suçlarından toplam 18 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.