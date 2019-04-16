Ar-Ge çalışmalarında yüzde 88 artış

TÜRKİYE Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, son 15 yılda Ar-Ge çalışmalarında yüzde 88'e yakın artış yaşandığını söyledi.

Mandal, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen ''Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosisteminde Durum Değerlendirmesi ve TÜBİTAK Odaklı Yeni Süreçler'' konulu konferansta, Türkiye'nin yüksek teknolojide gelişime açık bir ülke olduğunu belirtti.

Son 15 yılda Ar-Ge çalışmalarında artış yaşandığına dikkati çeken Mandal, "Ar-Ge çalışmalarında yüzde 88'e yakın bir artış var. İnsan kaynağı sayısında ise ölçülü bir artış var. Ar-Ge harcamalarının yüzde 59'luk kısmını imalat sanayisi, yüzde 31'lik kısmını da bilgi ve iletişim teknolojileri kapsıyor." dedi.

Teknoloji alanındaki gelişime katkı sağladıklarını ifade eden Mandal, geçen yıl desteklenen okul sayısının 10 bin ve sergilenen proje sayısının ise 152 bin 550 olduğunu bildirdi.

Türkiye'de şu anda 6 bilim merkezi bulunduğunu, 7'nci merkezin, Antalya'nın Kepez ilçesinde bu yıl açılmasının planlandığını dile getiren Mandal, şöyle konuştu:

"Sanayideki doktoralı insana olan ihtiyacın arttığını söylemiştik. Bu amaca yönelik Sanayi Doktora Programı'nı başlattık. Bu program kapsamında biz öğrenci seçmiyoruz. Biz üniversite ve firmayı seçiyoruz. Onun sonrasında hangi öğrencinin seçileceğine, firma ve üniversite beraber karar veriyor. Bu, sadece bir doktora bursu değil, 4 yıl boyunca bugünkü rakamıyla 4 bin 500 dolar verilen bir burs. Doktoradan sonra 3 yıl boyunca da maaşının yüzde 60'ına kadar istihdam desteği sağlanıyor. Bu 7 yıllık bir program. Dolayısıyla arkadaşlar doktorasını tamamladıktan sonra ilgili firmada en az 3 yıl boyunca çalışmaya devam edecek."

Mandal, ayrıca yurt dışındaki nitelikli insan kaynağının Türkiye'ye çekilmesiyle ilgili başlattıkları Uluslararası Lider Araştırmacılar Destek Programı'na da bin 500'e yakın kişinin ilgi gösterdiğini ancak 242 kişinin programa dahil olduğunu sözlerine ekledi.