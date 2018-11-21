Antalya'da cemevi protokolü imzalandı

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi Hizmet Binası’ndaki salonda düzenlenen Altınova Cemevi ve Kültür Merkezi İşbirliği Protokol törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir, Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Sekreteri Ali Aktaş, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Antalya Şube Başkanı Nurettin Erdoğan, Alevi Kültür Derneği Antalya Şube Başkanı Hasan Kaya, Kepez Şube Başkanı Seher Şengüllü Yılmaz, Döşemealtı Şube Başkanı Ergün Kurt, Kocaeli Şube Başkanı Birol Sağlam, Kemer Şube Başkanı Ersegün Çam, Manavgat Şube Başkanı Rahmi Aslan, Muş Varto Derneği Başkanı Turan Karagöz, Urfalılar Derneği Başkanı Hıdır Dağtekin, Erzincanlılar Derneği Başkanı Namık Karasu, Çorumlular Derneği Başkanı Cemalettin Pelen, Tuncelililer Vakfı Başkanı Pamuk Değirmenci, Amasya Merzifonlular Derneği Başkanı Hüseyin Mambal, Alevi dedeleri ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ercan Merthatun katıldı.

Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Sekreteri ve Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir, “Başkanımızla 3-4 yıl önce bir araya geldiğimizde büyük bir Cemevi yapacağı sözünü vermişti. Sözünü yerine getiriyor. Geçen aylarda temelini attık. Çok da güzel bir proje. Sevgili başkanımıza olan inancımızı hiç yitirmedik. Biz O’nu seviyoruz. Her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. O da sağ olsun her zaman bizim yanımızda. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmıyor” dedi.

“Herkese açık olacak”

Altınova Cemevi’nin kapısının Alevi ve Sünni herkese açık olacağını vurgulayan Demir, “Şunu çok iyi biliyoruz bu ülke bizim. Gidecek başka yerimiz yok. Bu ülkeye hep birlikte sahip çıkmak zorundayız. Bizim istediğimiz bu ülkede kimsenin inancını ötekileştirmeden, herkesin özgürce yaşayabildiği bir alan oluşturduk” diye konuştu.

Türel: “2020 yılı başında hizmette”

Başkan Menderes Türel de, Altınova Cemevi ve Kültür Merkezi inşaatını 2019 bütçe planlaması dahilinde hızlı bir şekilde tamamlayıp 2020 yılı başında hizmete açmayı hedeflediklerini söyledi. Türel, “2014 yılında yeni belediye başkanı olduğum dönemde bir Alevi çalıştayı gerçekleştirerek, taleplerinizi istek ve önerilerinizi dinlemiştik. O zaman da Cemevi ihtiyacı öne çıkan talepler arasında yer almaktaydı” dedi.

“İsmini gizlemeye çalışmadık”

Toplumun her kesimine hizmet üretmekle mükellef olduklarını söyleyen Türel, “Abdal Musa Hazretleri’nin şehri olan Antalya’mızda Alevi kardeşlerimizin Cemevi ihtiyacını da son derece bizlerin kayıtsız kalamayacağı bir hizmettir. Bazı belediyelerde Cem evi olarak yaptıkları binalara kültür merkezi ismi konuluyor. Adeta Cemevi diye ifade edilmekten kaçınılıyor. Cemevi’ni maalesef isimlendiremeyenler bu hizmetleri kültür merkezi adı altında yaparak adeta bu önemli hizmetleri gizlemeye veya gölgelemeye çalışıyorlar. Ama biz doğru bildiğimiz yoldan şaşmayız. Bizler göğsümüzü gere gere Altınova’da yaptığımız esere Cemevi ve Kültür merkezi olarak isimlendiririz bunu da inşallah şimdi kayıt altına almak suretiyle protokole geçiririz.”

“Alevilik üzerinden siyaset yapmadık”

Bugüne kadar Alevi toplumunu kendilerinin arka bahçesi görenlerin bugüne kadar bu kesimden gelen taleplere yeteri kadar cevap veremediklerine dikkati çeken Başkan Türel, şöyle konuştu: “Biz Alevilik üzerinden hiç siyaset yapmadık bugünden sonra hiç kimsenin siyaset yapmasına da izin vermeyiz. Biz bu hizmetleri siyaset için değil Allah rızası için yapıyoruz. Daima devletinin yanında bulunan Alevi kardeşlerimiz hükümetimizin göreve geldiği günden bu yana ibadetlerini ve kültürlerini istedikleri gibi özgürce yerine getirebiliyor. Bir hatıramı paylaşacağım, İzmir Çeşme’de bulunduğum bir süreçte bir bakkal uğradım. Bakkal kardeşimiz bana Alevi olduğunu ifade etti ve ekledi, “Başkanım, size teşekkür ediyoruz, sizin iktidarınıza kadar İzmir gibi bir şehirde Alevi kimliğimizi gizlediğimiz günleri unutmuyoruz. Ama şimdi göğsümüzü gere gere sizlerin atmış olduğu adımlarla Alevi olduğumuzu herkesle paylaşıyoruz” dedi. Ayrıca partimizin en son seçim taahhüdünde yer aldığı üzere Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere hükümetimiz Cemevleri’ne hukuki statü kazandırılması noktasında çalışma başlattı. Bu taahhüt çok kısa sürede hayata geçecek ve ezelden beri bizi birbirimizle kavga ettirmeye çalışanlar sonsuza kadar bir arada yaşama inancımızı ve kararlılığımızı, kardeşliğimizi asla bozamayacak. Bizi bize düşman etmeye çalışanlar bugüne kadar alevi kardeşlerimizin hoşgörüsü altında hep ezildiler. İnanıyoruz ki bundan sonra da ezilmeye devam edecekler.”

“Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız”

Türel şöyle devam etti: “2023 hedeflerine kilitlenen ülkemiz artık bu inanç meselelerini çözerek ilerlemektedir. Geçmişteki acılarımızdan ders çıkararak bugünlere gelmiş büyük bir devlet, büyük bir milletiz. Kim haklı kim haksız diye tartışmaktan sıyrılmalıyız. Eğer ortada bir sorun varsa, bu hepimizin ortak sorunu olmalıdır. İnşallah ülkemiz güçlü ve kararlı siyasi irade ile bu zorlukları bir bir aşacaktır. Hepinizin bildiği gibi bizi bir takım baskılar altına alarak köşeye sıkıştırmaya çalışanlara karşı ekonomik bir mücadele veriyoruz. Geçmişte 17/25 Aralık’ta FETÖ terör örgütünün yargı darbesi ve 15 Temmuz yine FETÖ’nün askeri darbe girişimi ile yapamadıklarını şimdi Dolarla Euro ile yapmaya çalışıyorlar. Geçmişte de buna benzer pek çok ekonomik ve siyasi baskılarla karşılaştık. Ama çok şükür hepsini de atlattık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın her konuşmasında söylediği gibi Hünkâr Hacı Bektaş Veli’nin dediği gibi “Bir Olacağız, İri Olacağız, Diri Olacağız”. Hep Birlikte Türkiye Olacağız. Birlikte kurduğumuz bu ülkeyi inşallah yine hep birlikte güzel yarınlara taşıyacağız.”

“İlklerin belediyesiyiz”

“Senelerce bizi cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Atatürk üzerinden, dindar-laik diyerek, başı açık-başı kapalı diyerek, Alevi-Sünni diyerek, Türk-Kürt diyerek bölmeye çalıştılar” diyen Başkan Türel, “Evvel Allah bu millet bu oyunları bozdu. Hazreti Muhammed Peygamberimiz, Hz. Ali Efendimiz hepimizin için kutsaldır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk devlet ve millet beraberliğinin temelidir, gururumuzdur. Hacı Bektaşi Veli, Abdal Musa ortak değerlerimizdir. Horasandan Balkanlara İslami medeniyetimizi ve kültürümüzü yayan erenler bugün bile birçok ülkenin önemli değerleri arasında yer almaktadır. Bizim bu örnek çalışmamız başka belediyelere de örnek olsun. İlklerin belediyesi olma onurunu yaşadık. Bu saygın ve güçlü beraberliğimiz bundan sonrada inşallah devam eder” şeklinde sözlerini tamamladı.

Başkan Türel ve Doğan Demir’in iş birliği protokolü imzalamasının ardından Güzel Şah Dede gülbenk okudu.