Anne ile oğlu kadavra oldu! Aileler de katıldı

EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Anatomi Anabilim Dalı tarafından kadavra bağışında bulunan Taşkın Aykal ve Hakan Tansel adına tören düzenlendi. EÜ Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Seminer Salonu'nda gerçekleşen törene, Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Lokman Öztürk, akademisyenler, hekimler ve kadavra bağışında bulunanların aileleri katıldı. Törende konuşan Prof. Dr. Öztürk, "Her şeyden önce şunu belirtmek isterim, biz kadavra bağışında bulunan bu insanlara özverili kahramanlar diyoruz. Bu kişiler vefat ettiğinde, bedenlerini yani en büyük ve en değerli hediyelerini insanlığa, eğitime ve bilime adıyorlar. 1600'lü yıllara kadar özellikle de Andreas Vesalius'un tıp anlayışına kadar, genellikle Galenik tıp ağır basıyordu. Vesalius, 'Her insan keşfedilmeye değerdir' yaklaşımıyla insan kadavralarını açmaya başladı.Ne kadar önemli bir iş yaptığını belirtmek isterim. Anatomiyi tıbbın temeli yapmıştır. Ancak anatominin tıbbın temeli olabilmesi için mutlaka insan bedenine ihtiyaç duyar. Bunun dışındaki kaynakları da kullanır fakat hiçbir zaman insan bedeninden vazgeçemez. Şimdi bu insan bedeninin kıymetini bilen insanların da olması lazım. Kadavrayı değerli kılanlar da tıbbın hizmetine sunmayı bilenler de anatomistlerdir" diye konuştu.

'İYİ BİR TIP EĞİTİMİ, GERÇEK BEDENLERLE YAPILAN EĞİTİMDİR'

İyi bir hekim ve sağlık personelinin, iyi bir eğitimden geçmesi gerektiğini, bu eğitimin de gerçek insan bedenleriyle mümkün olacağını vurgulayan Prof. Dr. Öztürk şunları söyledi:"İyi bir hekim, iyi bir sağlık personeli herkese lazım. Bu merhum ve merhumeler gibi özverili kahramanlar olmasa, iyi hekim yetişebileceğini düşünmüyorum. Şunun da farkındayız, teknolojik gelişmeler tıp eğitimini hızlandırıyor. Ama hiçbir zaman kadavradan bizzat deneyimlenerek öğrenmenin yerini tutmayacak. İnsan bedeni anatominin en temel unsurudur. Tıpta bilimsel veri kaynağıdır. Bireyleri, insanlığa, bilime, eğitime bedenlerini bağışlamalarına teşvik etmek istiyoruz. İyi bir tıp eğitimi de gerçek bedenlerle yapılan eğitimdir. Dolayısıyla merhume anne Taşkın Aykal hanımefendi ve oğul Hakan Tansel beyefendinin bu özverili davranışı her türlü takdire şayan. Tekrar ediyorum anne-oğlun hayattayken kendi bedenlerini ölümlerinden sonra eğitsel, bilimsel amaçlarla bağışlamaları oldukça önemlidir."