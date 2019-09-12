ALKÜ’de çarşı inşaatı başladı

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Yapı İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çarşı binalarıinşaatının temeline ilk beton döküldü. 6 Ağustos’ta ihalesi gerçekleştirilen ve 1700 metrekare alan üzerine yapılacak çarşı binasının 110 gün içinde bitirilmesi hedefleniyor. İki blok olarak yapılacakçarşı binasında 5 adet 25 metrekarelik, 8 adet 50 metrekarelik, 4 adet 200 metrekarelik iş yerleri olacak. Toplamda 17 dükkândan oluşacak çarşıda restoran, kafeterya, pastane, kuaför, oyun salonu, kırtasiye hizmetleri gibi öğrencilerin ihtiyaçlarını karışlayacak şekilde planlama yapılacak. İhale kapsamında ayrıca yaklaşık 40.000 metrekare alana da yaya, bisiklet ve araç yolları ile otoparkların yapımı gerçekleştirilerek, yeşil alanların oluşturulması ve çevre duvarlarının yapılması ile proje tamamlanmış olacak. Öğrencilerin güzel bir yerleşkeye kavuşmaları için çalışmaların her yıl artan bir ivme ile devam ettiğini söyleyen ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, “Bir süre önce ihalesini yaptığımız çarşı binasının temeline bugün ilk beton döküldü. Öğrencilerimizin bizden çarşı talepleri vardı ve sosyal donatı alanlarına ihtiyaç duyduklarını söylüyorlardı. Bizde öğrencilerimizin taleplerine olabildiğince hızlı cevap vermeye çalışıyoruz. İnşallah binamızı 110 gün içinde tamamlayıp,öğrencilerin ihtiyaç duyduğu mağaza ve dükkânlara çarşımızda yer vereceğiz. Ayrıca önemli bir alanda daha çevre düzenlemesi yapıp, daha yeşil ve temiz, öğrencilerimizin rahatça vakit geçirip dinleneceği alanları da öğrencilerin kullanımına açacağız” diye konuştu.