Alkollü sürücü otobüs durağına daldı! Çok sayıda ölü var
Çanakkale'de, iş çıkışı durakta otobüs bekleyen 3 kadına otomobil çarptı. Aracı kullanan kişinin alkollü olduğu öğrenilirken kadınlar kurtarılamadı
GENEL 12.10.2019, 08:28
EDİNİLEN bilgiye göre; bir balık lokantasında çalışan 3 kadın, mesai bitimi sonrası Biga'ya dönmek için yolun karşısındaki durakta otobüs beklemeye başladı. Bu sırada süratli bir şekilde gelen 34 US 324 plakalı ve M.Ö. isimli sürücünün sürdüğü otomobil aniden durağa daldı ve 3 kadına çarptı.
ARAÇTAKİLERİN HEPSİ ALKOLLÜ ÇIKTI
3 kadın olay yerinde hayatında kaybetti. Durağa dalan araçta sürücü, sürücünün bir arkadaşı ve sürücünün bir oğlunun bulunduğu ve hepsinin alkollü olduğu aktarıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden F.B.D., Y.B. ve S.A. savcının incelemesinden sonra Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Araçtaki şahıslar ise gözaltına alındı.
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