Alkışlanacak hareket! Şoför, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

SAMSUN'DA özel halk otobüsünde ön koltukta seyahat eden kadın, aniden fenalaştı. Sürücü Mehmet Aydın, kolunun üzerine düşen kadının fenalaştığını fark etti. Hiçbir durakta durmadan, içindeki yolcularla otobüsü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne süren Aydın, 4 dakikada fenalaşan kadını hastaneye yetiştirdi. 25 yıllık otobüs şoförü olduğunu da dile getiren Aydın, "İnşallah bir daha böyle bir şey yaşanmaz ama yine olsa yine yaparım" dedi.

4 DAKİKADA HASTANEYE YETİŞTİ

Olay, 17 Ekim günü saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Mehmet Aydın yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı özel halk otobüsünde ön koltukta seyahat eden kadın, aniden fenalaştı. Mehmet Aydın, kolunun üzerine düşen kadının fenalaştığını fark etti. Hiçbir durakta durmadan, içindeki yolcularla otobüsü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne süren Aydın, yolda sürekli klakson çalarak önündeki araçların kendisine yol vermesini istedi. Yaklaşık 4 dakikalık yolculuğun ardından genç kadın hastaneye ulaştırıldı. Tedaviye alınan, yapılan kontrollerinde sara nöbeti geçirdiği tespit edilen kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Bu arada, yaşananlar araç içindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Mehmet Aydın'ın rahatsızlanan kadına müdahale ettiği, ardından da otobüsün dörtlülerini yakıp, hızla hastanenin yolunu tuttuğu görüldü.

"HER ŞEYİ BİR KENARA BIRAKTIM"

Otobüste yaşananları anlatan Mehmet Aydın, kadının kırmızı ışıkta aniden koluna yattığını söyleyerek, "Ben uyudu sanarak uykusunu bozmak istemedim. Yeşil yanınca vitesi değiştirirken de öbür tarafa düştü ve rahatsızlandığını anladım. Hemen yanımda bulunan suyu alarak yüzünü yıkadım. Allah razı olsun, arkadan bir kadın koşarak gelip yardımcı oldu. Ben de bu sırada Allah ne verdiyse korna çala çala hastaneye gitmeye başladım. O an her şeyi bir kenara bırakarak en yakın hastaneye yetiştirdim.Bu sırada duraklarda inmek isteyen yolcular oldu, fakat açıkçası onlara kızdım. Yolcuları indirmedim ve sol şeridi kapatarak hastaneye gittim. Önüme bir şey çıkar diye de korktum fakat Allah yardım etti, sorunsuz şekilde hastaneye vardık. Ailesine bilgi verildi. Hastanenin ardından da otobüste bulunan bütün yolcuları tek tek inecekleri yere bırakıp bir sonraki seferime yetiştim. Hastayı yetiştirmeye çalışırken çok duygulandım. O hasta benim ailemden biri olabilirdi, çocuğum olabilirdi. Ben de hastaneye yetiştirmek benim boynumun borcu diyerek devam ettim" dedi.