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Aldatılan kadın, eşinin hamile aşkıyla canlı yayında birbirine girdi!

İnternet üzerinden tanıştığı ve iki yıl sonra kaçarak evlendiği kocası tarafından aldatılan Melike Özmen, canlı yayında anlattıklarıyla izleyenleri şaşırtmıştı. Karaciğerini verdiği eşinin hamile bıraktığı kadınla karşı karşıya gelen Özmen, çılgına döndü.

GENEL 11.10.2019, 12:23
Aldatılan kadın, eşinin hamile aşkıyla canlı yayında birbirine girdi!
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12 yıllık eşine karaciğerini veren Melike ÖzmenMüge Anlı'ya katılmış, canlı yayında eşinin iyileştikten sonra kendisini aldattığını söylemişti. Özmen, hem karaciğerini verdiği hem de aldatıldığını söyleyerek, eşinden intikam almak istediğini ifade etmişti. Bugünkü canlı yayında ise Melike Özmen ve eşinin yasak aşk yaşadığı ve hamile bıraktığı Zekiye Altun canlı yayında karşı karşıya geldi.

BİR İDDİA UĞRUNA YUVA YIKILDI

20 yaşında olduğunu söyleyen Zekiye Altun, evli sevgilisi Ekrem Özmen'in eşi Melike Özmen'e ciğer verdiğini bildiğini söyledi. Melike Özmen ise yeni bir iddiayı gündeme getirdi. Özmen, eşi Ekrem Özmen'in Zekiye Altun ile ilişkisinin bir iddia ile başladığını bildiğini aktardı. Zekiye Altun Müge Anlı'nın uyarılarına rağmen mutlu olduğu sürece vazgeçmeyeceğini canlı yayında açıkladı.

BABASI CEZA ALDI

Ayrıca Zekiye Altun'un, ailesinin ilişkisini öğrendiğinde babasının sevgilisini dövdüğü ve bu yüzden ceza aldığı ortaya çıktı.

#Melike Özmen #canlı yayın #müge anlı
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