Alanya'yı nasıl dönüştürüyoruz?

TURİZMİN doğduğu kent Alanya’da kontrolsüzce gelişen kent mimarisinin bir sonucu olarak kentin revizyon ihtiyacı son günlerin en çok konuşulan gündem maddelerinden biri. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Alanya ziyareti kapsamında yapılan toplantıda öne çıkan konulardan biri olan kentsel dönüşüm mevzubahis olduğunda uzmanlarca her fırsatta dile getirilen parsel bazlı değil ada bazlı planlanması gereken kentsel dönüşüm uygulamalarında ne durumdayız? Ve kentsel dönüşüm nasıl yapılmalı?

‘YAYGIN UYGULAMA MAALESEF PARSEL BAZINDA’

Genç ve başarılı iş insanı İnşaat Mühendisi Aycan Fenercioğlu kentsel dönüşümün Alanya için çok önemli olduğuna dikkat çektiği açıklamasında “Yapılabiliyorsa ada bazlı yapılmalı. Alanya merkezinde yaygın uygulama maalesef parsel bazında. Hatta biz buna halk dilinde ‘binasal dönüşüm’ diyoruz. Fakat olması gereken bakanlık ve belediye işbirliğinde ada bazlı yapılması. Bu noktada Çevre ve Şehircilik Bakanlığına çok önemli bir görev düşüyor. Şuan Alanya’da da bakanlık ve belediye işbirliği ile Sanayi bölgesinde çalışmalar yürütülüyor. Bu çalışmalar Alanya’da kentsel dönüşümün geleceği için önem arz ediyor. Temennimiz bunun eski yapıların var olduğu ve revizyona ihtiyacı olan bölgelerin tamamına yayılması. Alanya turizmin başkenti. 90’lı yıllardan bu yana turizmle birlikte büyüyen Alanya’mızda yapılar iç içe ve binaların çoğu eski. Dolayısıyla Alanya’nın bu yenilenmeye ihtiyacı var. Hem Alanya’nın kent imajı hem de can güvenliği açısından kentsel dönüşüm çok önemli. Doğru yapılırsa kent kimlik kazanacaktır. Bu da Alanya’nın marka değerini yükseltecektir. Alanya’nın marka değerinin yükselmesi de başta turizm olmak üzere bütün sektörlere kazandıracaktır. Yanı sıra insanların can ve mal güvenliği de sağlanmış olacaktır” şeklinde konuştu.

25 METRELİK YOL ÜZERİNDEKİ UYGULAMALAR DİM TV ANA HABER’DE

