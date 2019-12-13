Alanya dostu Ümit Ozan'a önemli görev

OZAN'A Alanyalı dostlarından da tebrik yağdı. Ozan'ı ziyaret ederek tebrik edenler arasında Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi, eski Türkler Belde Belediyesi Başkanı ve eski Başbakan Danışmanı Hayri Çavuşoğlu ve avukat Emirhan Çavuşoğlu da vardı.

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yayınladığı kutlama mesajında "Alanya dostu Ümit Ozan dostum Esenboğa Havalimanı Özel Sektör Komitesi Başkanı olarak seçildi. Kendisini tebrik eder, başarılar dilerim" dedi.