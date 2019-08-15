Alanya'da yaşayan gazeteciden acı haber! Kendini asarak intihar etti

KAYSERİ'DE bir dönem gazetecilik yapmış olan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti üyesi Mehmet Tuna, son yıllarda yaşadığı bunalım sebebiyle kendi evinin bodrum katında kendini asarak intihar etti. Star Haber’de uzunca bir süre gazetecilik yapan ve ardından Alanya’ya yerleşerek inşatta çalışmaya başlayan Tuna bayram tatili vesilesiyle Kayseri’ye gitti. İddiaya göre Tuna girdiği bunalım sonucunda evinin bodrum katında iple kendini asarak intihar etti. Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen 48 yaşındaki Tuna'nın ani ölümü sevenlerini yasa boğdu. Duayen gazetecinin cenazesi geçtiğimiz gün kılınan ikindi namazını müteakip Yeşilyurt Mahallesi’nde toprağa verildi.

Alanya'ya yerleşerek boyacılık yapmaya başlamıştı

Usta gazetecinin Kayseri'den Alanya'ya yerleştiği burada inşaatlarda boyacılık yaparak hayatını sürdüğü öğrenilirken uzun bir süredir bunalımda olduğu iddia edildi. Bayram tatilini memleketi Kayseri'ye giderek değerlendiren Tuna'nın kendi evinde iple intihar ederek yaşamını sonlandırması duyan herkesi şoke etti.

Ani ölümüyle kahroldum

Kayseri Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Üstün Tuncer, Tuna’nın ölümüne ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Sözlerinin başına Tuna’ya Allah’tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı dileyen Tuncer, ‘’İşsiz bir gazeteciydi o. Çok kapı çaldı, aç kaldı, susuz kaldı ancak çektiği derin acıyı kimseye hissettirmedi.’’ diye yazdı. Tuna’nın bir dönem benzin istasyonunda pompacı ve ardından inşaatlarda amele olarak çalıştığını belirten Tuncer, ‘’İşini kaybedeli iki yılı geçti, geçmiş maaşlarını değil, tazminatını dahi alamadı.

Bize çok önemli mesajlar verdi

Ekmek parası için çalışanların çektiği zorlukların birileri tarafından anlaşıldığının altını çizen Tuncer, ‘’ Mehmet’in ölümü, bir basın emekçisinin, yüreğimizi derinden yaralayacak acı bir ölümüdür. Seni unutmayacağız, Mehmet.. Huzur içinde uyu..." sözleriyle tamamladı.