Akılalmaz olay! 'Küçük baş hayvan' dedi, kaçak göçmen çıktı

OLAY, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana geldi. Otoyolda uygulama yapan polisler, üzeri brandayla kaplı kamyonu durdurdu.Şoför Mehmet G. ve yanında bulunan kişinin çelişkili ifadelerinin üzerine, polis kamyonda ne olduğunu sordu. Kamyonda küçükbaş hayvan yüklü olduğunu söyleyen Mehmet G.'ye inanmayan polisler brandayı açtığında içeride çok sayıda mülteci olduğunu gördü. Kamyon kasasına bindirilen, Afganistan ve Pakistan uyruklu 61 mültecinin ülkeye Van'dan giriş yaptığını, 10 gündür yolda olduklarını söyledi.İnsan kaçakçılarına kişi başı 500 euro verdiklerini de belirten mülteciler, kamyondan indirildi. Ellerinde su şişeleriyle 45 derece sıcakta yolculuk yapan mültecilerin yorgunluktan ve havasızlıktan bitkin düştükleri görüntülendi.Mülteciler, daha sonra sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne gönderildi. Gözaltına alınan sürücü ve yanındaki kişi ise sorgulanmaya götürüldü.