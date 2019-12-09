Akılalmaz olay! 6 çocuk babası adam, kızını satıp yengesini kaçırdı

ATV'de ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir şaşırtan olay daha yaşandı. Kocaeli'nden programa katılan Semra Gümüş, kocası ve kayınbiraderi ile ilgili ağızları açık bırak bir iddiada bulundu. 6 çocuk babası Bekir Gümüş'ün kızını satıp o parayla kardeşinin eşiyle kaçtığı iddiası izleyenleri şoke etti.

KARDEŞİNİN EŞİYLE KAÇTI

Semra Gümüş, eşinin ıssız bir yerde kendisini tornavidalamaya çalıştığını ve boşanmak istediğini belirtti. Gümüş, kocası 38 yaşındaki Bekir Gümüş'ün kardeşinin Suriyeli 25 yaşındaki eşini kaçırdığını iddia etti. Müge Anlı ise kesin olup olmadığını Semra Gümüş'e sordu. Gümüş, ise olayın kesin olduğunu ikisinin kendisini telefonla arayıp görüştüklerini belirtti.

KIZINI SATTIĞI İDDİA EDİLDİ

Bekir Gümüş'ün kızı Keder, Müge Anlı canlı yayınına telefon bağlantısı ile katıldı. Keder, babasının kendini 20 bin lira başlık parası ile sattığını o para ile ise yengesiyle kaçtığını öne sürdü.

"BENİ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI"

Canlı yayınına Bekir Gümüş'ün kardeşi Orhan Gümüş de telefon bağlantısı ile canlı yayına bağlandı. Orhan Gümüş, bu olayın kendilerini psikolojik olarak yıprattığını belirtti. Semra Gümüş, kocasının kendisini tornavida ile işkence etmeye çalıştığını şu sözleri ile iddia etti; "Beni ıssız bir yere götürüp tornavidalamaya çalıştı" Gümüş, kocasından boşanmak istediğini canlı yayında söyledi.

"BOŞANIN ÇAĞRISI"

Olay karşısında sinirlerine hakim olmayan Müge Anlı, canlı yayında 6 çocuk babası Bekir Gümüş ve kaçırdığı yengesine seslenerek "İkiniz de eşlerinizden boşanın" çağrısında bulundu. Anlı daha sonra Semra Gümüş'e söylemek istediği bir şey olup olmadığını sordu. Gümüş de eşinden boşanıp, çocuklarının velayetini kendisine verilmesini istedi.