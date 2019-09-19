Akciğer kanserini yendi, maganda kurşununa kurban gitti!
İzmir'de, bir müzikhole düzenlenen silahlı saldırı sırasında, kapı önünde sigara içen 24 yaşındaki genç yaşamını yitirdi. Talihsiz gencin 2 yıl önce akciğer kanserini yendiği ortaya çıktı.
GENEL 19.09.2019, 13:40
İZMİR'İN Kınık ilçesinde, bir müzikhole düzenlenen silahlı saldırı sırasında, kapı önünde sigara içtikleri belirlenen personelden Ferhat Yılmaz (24) yaşamını yitirirken, Ejder Uyaroğlu (47) yaralandı.
ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, olaya karıştığı ileri sürülen C.A. (29), Y.K. (26), H.M. (19) ve M.Ç'yi (19) gözaltına aldı. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Öte yandan, olayda hayatını kaybeden Ferhat Yılmaz'ın cenazesi, Bağalan Cemevi'nde kılınan cenaze namazının ardından Bağalan Mezarlığı'nda toprağa verildi.Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ferhat Yılmaz'ın 2 yıl önce akciğer kanserini yendiği ortaya çıktı.
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