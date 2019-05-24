MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkiye'nin NATO ile ilişkileriyle alakalı kimsenin olumsuz bir şey söylemeye hakkı yok" dedi. Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile "Anadolu Ankası Tatbikatı"nın kapanış törenine katılmak üzere 3. Ana Jet Üs Komutanlığına geldi. Tören mangasını selamlamasının ardından Anadolu Kartalı Eğitim Merkezi'ne geçen Bakan Akar ve komutanlara, tatbikatın değerlendirme brifingi Üs Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel tarafından verildi. Daha sonra tatbikata katılan personele hitap eden Bakan Akar, FETÖ'nün hain darbe girişimi sonrasında yaşanan sıkıntıların fedakarca çalışmalar sonucunda aşıldığını belirtti. Akar, "FETÖ ile mücadele bitmedi, devam ediyor. Yeni bilgiler, belgeler çıktıkça yapılması gereken ne varsa bunları yaptık, yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Mehmetçik'in gösterdiği fedakarlıklara dikkati çeken Bakan Akar, terörle mücadelenin artan bir tempo ve kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.Türk Silahlı Kuvvetlerinin 780 bin kilometrekare vatan toprağı, 462 bin kilometrekare mavi vatan ve semalarda görevlerini eksiksiz, aksaksız yerine getirdiğini dile getiren Akar, şunları kaydetti: "Sadece milli görevleri değil aynı zamanda NATO başta olmak üzere uluslararası kuruluşlara karşı yaptığımız taahhütlerimizin de hepsini eksiksiz yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin NATO ile ilişkileriyle alakalı kimsenin olumsuz bir şey söylemeye hakkı yok. Bu konuda biz karargah çalışmalarından, tatbikatlara veya fiili görevlere olsun, Afganistan'dan Adriyatik'e kadar görevlerimizi eksiksiz yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri, aklın ve bilimin ışığında anayasa çerçevesinde, yasalar doğrultusunda, 'ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışı' içinde ülkemizin ve milletimizin birliğini, bütünlüğünü, egemenliğini, bağımsızlığını korumak ve kollamak için gece-gündüz, yağmur-çamur, dağ-bayır demeden kendilerine verilen görevleri azim ve kararlılıkla yerine getirdi, getirmeye devam edecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Asil milletimizin Silahlı Kuvvetlerimize olan sevgisi, güveni, duası bizler için ilham kaynağı. Ülkemizin, milletimizin bize olan güvenine layık olabilmek için gece-gündüz demeden elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık çalışacağız."

Tören geçişi uçuşu

Konuşmasının ardından katılımcı ülkelerin temsilcilerine belgelerini veren Bakan Akar, daha sonra komutanlarla birlikte hatıra fotoğrafı çekimine katıldı. Akar ve komutanlar daha sonra tatbikata katılan uçak ve helikopterlerin tören geçişini uçuş kulesinden takip etti.