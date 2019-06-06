AİHM'den 'Balyoz' başvurusuna ret

AİHM, emekli Orgeneral Çetin Doğan ve 2015 yılında hayatını kaybeden emekli Tuğamiral Cem Aziz Çakmak’ın yaptıkları ortak başvuruyu bugün karara bağladı. AİHM, yargılamalar öncesi 1 yıl 10 ay cezaevinde kalan Doğan ve 18 ay cezaevinde kalan Çakmak’ın başvurusuyla ilgili olarak Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin tutukluluk ve gözaltı koşullarıyla ilgili şikayetin incelenmesinin 'kabul edilemez' olduğunu açıkladı. AİHM oy birliğiyle aldığı gerekçeli kararında başvuru sahiplerinin, AİHM dışında Birleşmiş Milletler'e yaptığı başvuruyu gerekçe gösterdi. Balyoz davasında askerler çeşitli cezalara çarptırılmış, ancak Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı üzerine tümü tahliye edilmiş ve dava yeniden görülmeye başlanmıştı