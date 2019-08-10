Ahmet Hakan’dan Babacan’a: Sıkıldım
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın öncülüğünde yürütülen yeni parti çalışmalarını değerlendirdi. Hakan, Babacan’a yönelik olarak “Yaptığın yazılı açıklamaların satır aralarını okumaya çalışmaktan sıkıldım" ifadesini kullandı.
GENEL 09.08.2019, 08:40 Melike Temir
AHMET Hakan, Hürriyet’te “AK Parti’den Kazdağları için şunları işitmek istiyoruz” başlığıyla yayımlanan yazısında yeni bir parti kurma hazırlığında olan eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’a seslendi.
Hakan şunları söyledi:
“Yaptığın yazılı açıklamaların satır aralarını okumaya çalışmaktan...
Yanında yörende kimler olduğunu anlamaya çabalamaktan...
Her gün bin türlü dedikoduya maruz kalıyor olmaktan...
Bir gün ‘Kuracak’ diye, öbür gün ‘Kurmayacak’ diye haber almaktan...
Abdullah Gül’ün pozisyonuyla ilgili efsaneler işitmekten...
‘Her an Davutoğlu ile birleşebilirler’ türü fısıltılara uğramaktan...
Ben sıkıldım Ali Babacan...
Sen sıkılmadın mı?”
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