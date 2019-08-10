banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479

Son Dakika

Ahmet Hakan’dan Babacan’a: Sıkıldım

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın öncülüğünde yürütülen yeni parti çalışmalarını değerlendirdi. Hakan, Babacan’a yönelik olarak “Yaptığın yazılı açıklamaların satır aralarını okumaya çalışmaktan sıkıldım" ifadesini kullandı.

GENEL 09.08.2019, 08:40 Melike Temir
Ahmet Hakan’dan Babacan’a: Sıkıldım
banner404

AHMET Hakan, Hürriyet’te “AK Parti’den Kazdağları için şunları işitmek istiyoruz” başlığıyla yayımlanan yazısında yeni bir parti kurma hazırlığında olan eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’a seslendi.

Hakan şunları söyledi:

“Yaptığın yazılı açıklamaların satır aralarını okumaya çalışmaktan...

Yanında yörende kimler olduğunu anlamaya çabalamaktan...

Her gün bin türlü dedikoduya maruz kalıyor olmaktan...

Bir gün ‘Kuracak’ diye, öbür gün ‘Kurmayacak’ diye haber almaktan...

Abdullah Gül’ün pozisyonuyla ilgili efsaneler işitmekten...

‘Her an Davutoğlu ile birleşebilirler’ türü fısıltılara uğramaktan...

Ben sıkıldım Ali Babacan...

Sen sıkılmadın mı?”

#Ahmet Hakan #Ali babacan #Hürriyet #Eski Başbakan Yardımcısı
Yorumlar (0)
35°
açık
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
Namaz Vakti 10 Ağustos 2019
İmsak 04:32
Güneş 06:03
Öğle 13:08
İkindi 16:54
Akşam 20:03
Yatsı 21:28
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Liverpool 1 3
2. Bournemouth 0 0
3. Arsenal 0 0
4. Aston Villa 0 0
5. Brighton 0 0
6. Burnley 0 0
7. Chelsea 0 0
8. Crystal Palace 0 0
9. Everton 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Sheffield United 0 0
15. Southampton 0 0
16. Tottenham 0 0
17. Watford 0 0
18. West Ham 0 0
19. Wolverhampton 0 0
20. Norwich City 1 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0
banner440
Günün Karikatürü Tümü
ineeeeeek
banner545