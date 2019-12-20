Ağaç kesmek için ormana giden karı kocanın korkunç ölümü!
Kendilerine ait ormanlık alanda ağaç kesmek isteyen çiftin üzerine kesmeye çalıştıkları ağaç devrildi. Talihsiz karı koca olay yerinde hayatlarını kaybetti.
RİZE'DE kestikleri ağacın üzerlerine düşmesi sonucu karı koca hayatını kaybetti. Kendilerine ait ormanlık alanda bulunan ağacı kesmeye çalışan çiftin cenazeleri otopsi yapılmak üzere adli Adli Tıp Kurumuna gönderildi
KENDİLERİNE AİT ARAZİDE AĞAÇ KESMEK İSTEDİLER
Olay, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ortan köyünde meydana geldi. 69 yaşındaki Necati Yılmaz ve 61 yaşındaki eşi Hanife Yılmaz'ın kendilerine ait arazilerinde kestikleri ağaç üzerlerine düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri çiftin kestikleri ağacın üzerlerine devrilmesi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.
OTOPSİ YAPILACAK
Olay yeri jandarma ekipleri tarafından güvenlik şeridiyle kapatıldı. Can verdikleri yerden alınan çift otopsi için Adli Tıp Kurumuna getirildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor
Alanya için hayati bir önem taşıyan Cumhuriyet Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi için halka sunulan alternatifleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
|İmsak
|06:33
|Güneş
|07:59
|Öğle
|13:00
|İkindi
|15:30
|Akşam
|17:51
|Yatsı
|19:12
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|15
|33
|2. Başakşehir
|15
|27
|3. Beşiktaş
|15
|27
|4. Trabzonspor
|15
|26
|5. Fenerbahçe
|15
|25
|6. Galatasaray
|15
|24
|7. Malatyaspor
|15
|23
|8. Alanyaspor
|15
|23
|9. Denizlispor
|15
|21
|10. Göztepe
|15
|20
|11. Gaziantep FK
|15
|20
|12. Gençlerbirliği
|15
|17
|13. Çaykur Rizespor
|15
|17
|14. Kasımpaşa
|15
|15
|15. Konyaspor
|15
|15
|16. Antalyaspor
|15
|13
|17. Kayserispor
|15
|10
|18. Ankaragücü
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|15
|33
|2. Erzurum BB
|15
|27
|3. Akhisar Bld.Spor
|15
|26
|4. Ümraniye
|16
|25
|5. Menemen Belediyespor
|15
|25
|6. Bursaspor
|15
|24
|7. Fatih Karagümrük
|15
|23
|8. Keçiörengücü
|15
|22
|9. Adana Demirspor
|16
|21
|10. Balıkesirspor
|15
|20
|11. Altay
|15
|20
|12. Giresunspor
|15
|19
|13. İstanbulspor
|15
|18
|14. Altınordu
|15
|14
|15. Osmanlıspor
|15
|11
|16. Boluspor
|15
|11
|17. Adanaspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|49
|2. Leicester City
|17
|39
|3. Man City
|17
|35
|4. Chelsea
|17
|29
|5. Tottenham
|17
|26
|6. M. United
|17
|25
|7. Sheffield United
|17
|25
|8. Wolverhampton
|17
|24
|9. Crystal Palace
|17
|23
|10. Arsenal
|17
|22
|11. Newcastle
|17
|22
|12. Burnley
|17
|21
|13. Brighton
|17
|20
|14. Bournemouth
|17
|19
|15. West Ham
|17
|19
|16. Everton
|17
|18
|17. Aston Villa
|17
|15
|18. Southampton
|17
|15
|19. Norwich City
|17
|12
|20. Watford
|17
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|17
|36
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Sevilla
|17
|31
|4. Getafe
|17
|30
|5. Atletico Madrid
|17
|29
|6. Real Sociedad
|17
|28
|7. Athletic Bilbao
|17
|27
|8. Valencia
|17
|27
|9. Granada
|17
|24
|10. Osasuna
|17
|23
|11. Levante
|17
|23
|12. Real Betis
|17
|23
|13. Villarreal
|17
|22
|14. Deportivo Alaves
|17
|19
|15. Real Valladolid
|17
|19
|16. Eibar
|17
|16
|17. Mallorca
|17
|15
|18. Celta de Vigo
|17
|14
|19. Leganés
|17
|10
|20. Espanyol
|17
|10