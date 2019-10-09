Adli Tıp'ta skandal hata: Cenazeler karıştı, Afrikalı adam Çatalca'ya gömüldü

İSTANBUL Adli Tıp Kurumu'nda yaşanan cenaze skandalı bu kadarına da pes dedirtti.Çatalca'da yaşayan 85 yaşındaki Bedri Ayhan, 28 Eylül günü kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Çocukları arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Ayhan'ın cenazesine otopsi yapılması istendi.Bunun üzerine cenaze otopsi işlemi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Otopsinin tamamlanmasının ardından cenazeyi teslim alan aile, 1 Ekim'de Çatalca Dağyenice köyünde toprağa verdi.Ancak Ayhan'ın ailesi önceki gün gelen telefonla bir şok yaşadı. Aile Adli Tıp Kurumu'nda cenazelerin karıştığını, Bedri Ayhan yerine tatil için geldiği Türkiye'de kalp krizi geçiren Güney Afrikalı Jacobus Johannes Nelson'ın cenazesini toprağa verdiklerini öğrendi.Yaşanan karışıklık üzerine savcılık talimatıyla Ayan’ın cenazesi jandarma eşliğinde mezarlıktan çıkarıldı ve yeniden Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada yeniden yapılan teşhisin ardından cenazeler gerçek sahiplerine teslim edildi.Bedri Ayhan'ın cenazesi dün ikinci kez cenaze namazı kılınarak toprağa verildi.

'TRAJİKOMİK BİR OLAY'

Yaşanan olayı anlatan Dağ Yenice Muhtarı Ercan Gül, olayla ilgili şunları söyledi: "Mahallede yaşayan Bedri amcamız hayatını kaybetti. Çocukları ile Ayhan'ın sonradan evlendiği eşi arasındaki problem nedeniyle otopsi yapılması istendi. Otopsiye gönderildi cenaze. Pazartesi günü cenaze geldi defin yaptık. Dün beni Jandarma komutanlığı aradı. Mezarın açılacağını söylediler. Daha sonra cenazelerin karıştığını öğrendik. Çocuklarına haber verdik. Oğlu babasının kendisinin yıkadığını söyledi. 'Babamdı. Ben aptal mıyım ayırt edemeyecek kadar' dedi. Ben tekrar jandarmayı aradım. Oğlunun cenazeyi teşhis ederek aldığını söyledim. Jandarma da bu sefer biz Adli Tıp Kurumu'na kızını götürelim ve cenazeyi teşhis etsin. Kızı gitti. Adli Tıptan da cenazeyi teşhis etti. Sonra mezar açıldı. Mezardaki diğer vatandaş yabancı uyruklu bir vatandaşmış. Bedri Amca'yı kendi mezarına dün defnettik. Allah rahmet eylesin iki kez cenaze namazı kıldık Bedri Amca için. Trajikomik bir olay. Karşı taraf için de kötü bir şey."