Adana'da sahte alkolden bir ölüm daha; hayatını kaybedenlerin sayısı 11 oldu

Adana'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan bir kişi daha hayatını kaybetti. Bu ölümle birlikte sahte alkolden ölenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Adana'da sahte alkolden bir ölüm daha; hayatını kaybedenlerin sayısı 11 oldu
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ALINAN bilgiye göre, 13 Temmuz Cumartesi günü merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanan N.B. adlı kadın, kuzeni tarafından Seyhan Devlet Hastanesine götürüldü. Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle özel bir hastaneye sevk edilen kadın, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. N.B'nin cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak toprağa verildi. Adana'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

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