Adalet Sarayı'ndaki şok intihardan acı haber geldi

İSTANBUL Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi adliyenin üst katlarındaki korkuluklardan aşağıya atladı. Adliyenin atruim alanına düşen İ.Ö.'nün öldüğü sanılarak üzerine gazete örtüldü. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri, İ.Ö.'nün yaşadığını belirledi. Ağır yaralı İ.Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı. İ.Ö. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Zemine düşen kişiye adliyedeki sağlık personelleri müdahale etti. Polis ve güvenlik görevlileri çevre güvenlik önlemleri aldı. Edinilen bilgiye göre intihar eden kişinin 30-35 yaşlarında bir erkek olduğu öğrenildi.

ÖLDÜ ZANNEDİLİP GAZETE ÖRTÜLDÜ

İntihar eden şahsın öldüğü zannedilerek üzerine gazete örtüldüğü ortaya çıktı. Sağlık ekipleri, gazeteyi örttükten sonra İ.Ö'nün yaşadığını fark ederek hastaneye kaldırdı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre, 35 yaşındaki İ.Ö. duruşmalar devam ederken 7. kattan atladı. Adliyenin atruim alanına düşen İ.Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.