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Acının fotoğrafı! Kucağındaki torbada torununun cansız bedeni var

Adana'da nefes borusuna mama kaçması sonucu boğularak yaşamını yitiren 3 aylık Aykut Yılmaz'ın cansız bedenini dedesi Temur Yılmaz kucağında taşıdı.

GENEL 11.09.2019, 13:01
Acının fotoğrafı! Kucağındaki torbada torununun cansız bedeni var
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ADANA'DA nefes borusuna kaçan mama nedeniyle boğulan 3 aylık Aykut Yılmaz, Adli Tıp'ta yapılan otopsinin ardından gözü yaşlı dedesi Temur Yılmaz'ın kucağında toprağa verilmek üzere mezarlığa götürüldü.

MAMA YEDİRDİKTEN SONRA YATIRDILAR

Olay, Merkez Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, annesi bebeği Aykut Yılmaz'a mama yedirdikten sonra uyuttu. Bir süre sonra çocuğunun hareketsiz yattığını ve nefes almadığını gören annesi eşi Cihan Yılmaz'a haber verdi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Cihan Yılmaz, bebeğini alarak çevredeki özel bir hastaneye götürdü. Bebek burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Doktorların, bebeğin nefes borusuna mama kaçması sonucu nefesinin kesilmiş olabileceği ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi. Aykut Yılmaz'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

OTOMOBİLLE GÖTÜRÜLDÜ

Hayatını kaybeden Aykut Yılmaz, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Torununun cenazesini Adli Tıp Kurumu'ndan ceset torbası içinde kucağına alarak teslim alan dede Temur Yılmaz, gözyaşlarına boğuldu. Otomobile torununun cenazesini kucağına alarak binen Temur Yılmaz'ın görüntüsü yürek burktu. 3 aylık Aykut Yılmaz'ın cenazesi daha sonra Şambayadı Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

#Adana #Aykut Yılmaz #Temur Yılmaz #Çukurova
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