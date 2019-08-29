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Son Dakika

Acemi sürücü ortalığı birbirine kattı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde acemi sürücü, motosikletle aynı yayaya iki kez çarptı.

GENEL 29.08.2019, 16:27 Tugay Tönget
Acemi sürücü ortalığı birbirine kattı
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CAMİKEBİR Mahallesi Atatürk Caddesi Sığıralanı mevkisindeki kavşakta meydana gelen kazalar güvenlik kameralarına yansıdı.Görüntülerde, kadın sürücünün kullandığı motosikletin yolda yürüyen yayaya çarpması yer alıyor. Kazanın ardından yayayla sürücünün konuşması ve yayanın tekrar yürümeye devam etmesi görüntülerde yer alıyor.Yaklaşık 10 saniye sonra yeniden hareket eden sürücünün, motosikletle aynı yayaya çarpması ve ikisinin de yere düşmesi görüntülere yansıyor.Görüntülerde, kazanın ardından yayanın kadın sürücüye yardım etmesi, çevredeki vatandaşların da yardımıyla aracın yoldan çekilmesi yer alıyor.İlginç kaza ilçede günün konusu olurken, yaya ve sürücünün kazadan küçük sıyrıklarla kurtulduğu belirtildi.

#Çanakkale #Bayramiç #kaza
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