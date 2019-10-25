Ablasını döven eniştesini hastanelik etti!

KAHRAMANMARAŞ'TA, Mehmet Salih Polat (18), ablasını döven eniştesi Mehmet Aslan (23) ile eniştesinin ağabeyi Murat Aslan'ı (25) bıçaklayarak yaraladı. Olay yerinden kaçan Mehmet Salih Polat polis ekiplerince yakalanırken, yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

TARTIŞMA, BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, akşam saatlerinde, Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Aslan, tartıştığı eşi Naile Aslan'ı (20) dövdü. Olayı duyup eve gelen Naile Aslan'ın yakınları ve Mehmet Aslan ile yakınları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Naile Aslan'ın kardeşi Mehmet Salih Polat, eniştesi Mehmet Aslan'ı bacağından, eniştesinin ağabeyi Murat Aslan'ı ise karnından bıçakladı.