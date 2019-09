"ABD’den beklenti yanımızda olması"

DOSTUM TRUMP’LA GÜÇLÜ DİYALOG

DOSTUM Başkan Trump ile samimi ve güçlü bir diyaloğumuz var. Önümüzdeki dönemde bu yakın diyaloğu, Sayın Trump’ın ülkemize yapacağı ziyaretle taçlandıracağımıza inanıyorum. Her görüşme, işbirliğimizin ilerletilmesinin iki tarafa katkılarını bir kez daha ortaya koymaktadır.

SERBEST TİCARET ANLAŞMASI

Aramızdaki 20 milyar dolar seviyesinde seyreden ticaret hacmi gerçek potansiyelimizin oldukça altındadır. Başkan Trump ile Osaka görüşmemizde bunun 100 milyar dolara çıkartılması konusunda mutabakata vardık. Bu hedef için somut adımlar atmaya da başladık. Nitekim geçenlerde Sayın Başkan ile yaptığımız telefon görüşmesinin ardından hemen Sayın Bakanı buraya göndermiş olması bu konudaki ciddiyetimizin, bu konudaki hassasiyetimizin en güzel ifadesidir, işaretidir. Dostum Trump ile serbest ticaret anlaşması müzakerelerine başlanması konusunu da gündeme aldık.

ABD’LİLERE DESTEĞE HAZIRIZ

Türkiye’deki Amerika kaynaklı doğrudan yatırımlar 2002-2018 yılları arasında toplam 12 milyar dolara yaklaşmıştır. Biz daha fazla Amerikan firmasının yatırım yapmasını, sağlanan kolaylıklardan daha fazla yararlanmasını arzu ediyoruz. Bunun için gelen her Amerikalı yatırımcıya gereken destekleri vermeye hazırız. Her şeyden önce üretim ve lojistik üssü olarak Türkiye’nin değerlendirilmesi, ‘win win’ esasına göre her iki tarafa da imkânlar kazandıracaktır.

Etkisini giderek daha fazla hissettiren küresel ekonomik durgunluğa rağmen Türk ekonomisi canlılığını koruyor. Dinamik piyasa yapımız ve küresel sisteme entegrasyon gücümüzle önümüzdeki dönemin en gözde yükselen ekonomilerinden birisiyiz. Sunduğu tüm bu imkânlardan Amerikalı yatırımcıların da istifade etmesini istiyoruz.

VAKİT KAYBETMEDEN HALLEDELİM

NATO’daki müttefiklerimiz başta olmak üzere tüm Avrupa’nın da güvenliğini de biz temin ediyoruz. Bu amaçla güvenli bölge çalışmalarına başladık. Amerika’dan beklentimiz müttefikliğimize yakışır şekilde terörle mücadelemizde ve sığınmacıların huzurla evlerine dönebilecekleri güvenli bölgeler oluşturma çabamızda yanımızda olmalarıdır. Ama şu anda 50 bine varan TIR’la, buradaki terörist gruplara araç gereç, mühimmat gönderilmesi bizleri ciddi manada rahatsız etmektedir. Bunlar kime karşı kullanılıyor? Türkiye’ye karşı. Bunu kabullenmemiz de stratejik ortak olarak mümkün değildir.

FETÖ’YE KARŞI İŞBİRLİĞİ

Kendi güvenliğimiz için attığımız kimi adımlara orantısız tepkiler verilmesini üzüntüyle takip ediyoruz. Aynı şekilde 15 Temmuz gecesi Türk demokrasisine saldıran FETÖ ile mücadelede yakın işbirliği bekliyoruz. Bu terör örgütünün başı şu anda Pensilvanya’da, 400 dönümlük bir arazi içinde bütün ekibiyle birlikte yaşıyor. Bunları defaatle anlattık, hâlâ anlatıyoruz. Tüm bu konularda sizlerin ülkemize desteği bizim için çok önemlidir.”

GÖĞÜSLEMEK MÜMKÜN DEĞİL

Ülkemizin Suriye kaynaklı yeni bir göç dalgasını göğüslemesi artık mümkün değildir. Son dönemde İdlib’e yönelik artan saldırılar bizi böyle bir riskle karşı karşıya getiriyor. Sığınmacı krizine kalıcı çözüm ancak Suriye içerisinde terörden arındırılmış bölgelerin tesisiyle mümkündür. Dostum Trump’ın da dediği gibi Suriye’de DEAŞ yenilgiye uğratılmıştır. Şu an hem ülkemizin hem bölgemizin hem de Suriyeli mültecilerin geri dönüşünde en büyük engel PKK ile onun uzantısı olan YPG gibi terör örgütleridir. Etnik temizlik yapan, bölge halkını göçe zorlayan, Türk vatandaşlarının can ve mal güvenliğini tehdit eden bu yapı, muhakkak tehdit unsuru olmaktan çıkarılmalıdır. Bu noktada ABD ile Suriye’deki işbirliğimize büyük önem veriyoruz. Fırat’ın doğusu ile Irak sınırı arasındaki Suriye topraklarını güvenli hale getirecek adımlar atmaya çalışıyoruz. Sayın Obama döneminde kendilerine teklifim şuydu, ‘Gelin süratle güvenli bölgeyi kuralım’. Maalesef Sayın Obama döneminde bu güvenli bölge teklifimi karşılık alamadığım için gerçekleştiremedik. Kendisi de olumlu baktığı halde güvenli bölge olmadı. Sayın Trump’a da aynı teklifi yaptım ve Sayın Trump da buna çok olumlu baktı. Nitekim son ana kadar da hala güvenli bölge olayına olumlu yaklaştığını da ifade etti.