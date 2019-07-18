ABD'nin F-35 kararının ardından NATO'dan Türkiye açıklaması

ABD'nin Türkiye'ye yönelik F-35 kararırının ardından açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye'nin NATO'ya katkısı ve NATO'nun Türkiye ile iş birliği, F-35'lerden çok daha derin ve kapsamlıdır. S-400 meselesini küçümsemiyorum, ancak bir NATO müttefiki olarak Türkiye S-400'lerden çok daha fazlasıdır." dedi. Aspen Enstitüsü tarafından ABD'nin Colorado eyaletinde düzenlenen yıllık güvenlik konferansına katılan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin S-400 alımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

S-400'LERİN NATO SİLAHLARIYLA UYUMU

Türkiye'nin, Rusya'dan S-400 alım sürecini yakından takip ettiklerini ve konuyu ilgili birimler arasında konuştuklarını anlatan Stoltenberg, "Ne tür savunma sistemlerini alacaklarına her bir ülke kendisi karar verir. Fakat NATO için önemli olan şey bu sistemlerin NATO sistemleriyle uyumlu çalışıp çalışmamasıdır." ifadesini kullandı. Stoltenberg ayrıca, "Türkiye'nin aldığı S-400 sistemleri NATO'nun hava savunma sistemine entegre olmayacak çünkü bunlar bir arada çalışabilir sistemler değil. Zaten Türkiye de böyle bir talepte bulunmadı." değerlendirmesini yaptı.

TÜRKİYE-NATO İŞ BİRLİĞİ

Stoltenberg, "Türkiye'nin NATO'ya katkısı ve NATO'nun Türkiye ile iş birliği, F-35'lerden çok daha derin ve kapsamlıdır. S-400 meselesini küçümsemiyorum ancak bir NATO müttefiki olarak Türkiye S-400'den çok daha fazlasıdır. Türkiye, DEAŞ'la mücadelede anahtar bir müttefiktir. Türkiye ayrıca Balkanlarda, Kosova'da ve Afganistan'da birçok NATO operasyonlarına katkı sağlıyor. Bir NATO müttefiki olarak Türkiye, S-400'den çok daha fazlasıdır. Türkiye NATO'nun hava savunma sisteminin entegre bir parçasıydı, öyle olmaya da devam edecek. Ancak geldiğimiz noktadan dolayı endişeliyim çünkü Türkiye artık F-35 programının bir parçası olmayacak." diye konuştu.