ABD'den Türkiye'ye: Hem F-35 hem S-400 alamazsınız, birini seçin

CNBC'de konuşan Hutchison, Rusya'yı "NATO'yu bölmenin ve güçsüzleştirmenin yollarını bulmaya çalışmakla" suçlarken, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi satın almasının da Rusya'nın "Bu planlarının gerçekleşmesine yardımcı olacağını" söyledi. Hutchison "Bir Rus hava savunma sisteminin F-35 jetleriyle aynı askeri denetim mekanizması içerisinde yer almasının kabul edilemez" olduğunu belirtirken, Türkiyeli yetkililere hitaben şunları söyledi: "Bir seçim yapmalısınız. Ya birini ya diğerini alabilirsiniz, ancak ikisini birden alamazsınız."

Erdoğan: Geri adım atmamız söz konusu değil

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün S-400'lere ilişkin yaptığı açıklamada, "Geri adım atmamız söz konusu değil" demiş, ortak heyet oluşturulması ve Rusya'ya olduğu gibi 'olumlu istikamette' Patriotların satın alınmasına ilişkin ABD'ye teklif verdiklerini söylemişti. Erdoğan, "Amerika tarafından maalesef S-400'ler gibi olumlu karşı teklif gelmedi" diye konuşmuştu.